МФЦ не будут брать комиссию при оплате налогов на имущество

Москва, , 15:41 — REGNUM Жители России смогут оплачивать имущественные налоги без комиссии. Такая возможность появилась при оплате налогов в МФЦ «Мои документы», сообщили в ФНС.

При этом отмечается, что решение об отмене комиссионного сбора будет принимать высший исполнительный орган государственной власти отдельно взятого региона России.

Оплата в МФЦ позволит решить проблемы с оплатой налоговых платежей, которые возникают в отдаленных территориях, где нет устойчивой электронной связи.

Заплатить налоги на имущество в МФЦ можно двумя способами: наличными сотрудникам или банковской картой через терминал.

Подробнее: МФЦ изменили порядок оплаты госуслуг

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 июня 2019 года в России изменён порядок оплаты государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ).

Читайте также: В центры «Мои документы» передадут ещё 25 услуг в сфере соцзащиты