ТГУ и Тольяттиазот будут готовить химиков со школьной скамьи

Тольятти, Самарская область, , 15:32 — REGNUM Тольяттинский государственный университет (ТГУ) и Тольяттиазот договорились о подготовке специалистов со школьной скамьи. Для этого стороны разработали «дорожную карту» по выстраиванию образовательной траектории «школа — ТГУ — Тольяттиазот», сообщает 19 июня пресс-служба вуза.

«Раньше все компетенции, которые мы должны были сформировать в вузе, — общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные ­ — были чётко прописаны, — объяснила директор центра проектной деятельности ТГУ Юлия Карабельская. — Теперь же профессиональная компетенция должна формироваться совместно с теми работодателями, которые находятся в регионе, или в той профессиональной отрасли, в которой наиболее полно работает вуз».

Вместе с тем Тольяттиазот на протяжении пяти лет является одним из самых активных партнёров ТГУ по направлению подготовки специалистов. Отмечается, что за это время было сделано многое по улучшению учебного процесса, в том числе, по оснащению университета необходимым оборудованием. Студенты проходят стажировки на заводе, с наиболее перспективными «Тольяттиазот» заключает договор о будущем трудоустройстве, выплачивает им повышенные стипендии. На самом предприятии активно развивается институт наставничества: выпускники получают огромную поддержку от опытных сотрудников, вливаясь в производственный процесс быстро и безболезненно.

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