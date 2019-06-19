Индия предоставила Танзании $500 млн на развитие системы водоснабжения

Додома, , 15:42 — REGNUM Руководство Индии предоставило правительству Танзании 500 миллионов долларов США для развития системы водоснабжения в 28 городах, передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление заместителя министра водоснабжения Танзании Джумаа Авесо в парламенте сегодня, 19 июня.

Он отметил, что средства будут потрачены на долгосрочный проект по улучшению систем водоснабжения.

Замминистра водоснабжения Танзании также рассказал о краткосрочном проекте, реализованном управлением по обеспечению населения чистой водой и охране природы в Морогоро.

По его словам, в городе продолжили 8,4 километров водопровода.