Среда, 19 Июня 2019 года
15:42:27 МСК

Индия предоставила Танзании $500 млн на развитие системы водоснабжения

Экономика

В проекте по улучшению инфраструктуры будут участвовать 28 городов по всей Танзании

Додома, 19 июня 2019, 15:42 — REGNUM  Руководство Индии предоставило правительству Танзании 500 миллионов долларов США для развития системы водоснабжения в 28 городах, передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление заместителя министра водоснабжения Танзании Джумаа Авесо в парламенте сегодня, 19 июня.

Он отметил, что средства будут потрачены на долгосрочный проект по улучшению систем водоснабжения.

Замминистра водоснабжения Танзании также рассказал о краткосрочном проекте, реализованном управлением по обеспечению населения чистой водой и охране природы в Морогоро.

По его словам, в городе продолжили 8,4 километров водопровода.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие систем водоснабжения и водоотведения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить