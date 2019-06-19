Туркмения планирует на 40% увеличить поставки дизтоплива на Украину

Ашхабад, , 15:21 — REGNUM «Turkmen Petroleum» намерена попытаться нарастить объем поставок дизельного топлива на Украину до 250 тысяч — 260 тысяч тонн. Об этом заявил представитель руководства туркменской компании Чарыгулы Ювшанов, выступая на форуме «Black Sea Petroleum Trading — 2019», пишет «CA-news» со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, логистические возможности позволяют увеличить поставки сразу на 40%, поскольку украинские порты могут принимать нефтепродукты круглогодично.

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«С экономической точки зрения наиболее привлекательным является маршрут поставки по Вологодскому судоходному каналу (вероятна ошибка и подразумевался Волго-Донский канал — ИА REGNUM ), навигационный период по которому ограничен апрелем — ноябрем. Потенциал увеличения велик, но он зависит от ценовой конъюнктуры», — уточнил Ювшанов.

В в течение 2018 года туркменская сторона поставила на Украину 187 тысяч тонн дизельного топлива.

ИА REGNUM напоминает, что на настоящий момент на территории Туркмении уже открыто более 190 нефтяных и газовых месторождений. При этом запасы углеводородов глубоководных месторождений на Каспии составляют до 12 млрд тонн нефти и свыше 6 трлн кубометров природного газа.

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