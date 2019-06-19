Среда, 19 Июня 2019 года
15:11:03 МСК

Москва стала лучшим городом для пешеходных прогулок

Экономика

Столице отдано 32% голосов

Москва, 19 июня 2019, 15:10 — REGNUM  Самым лучшим городом для летних пешеходных прогулок названа Москва. Столице отдали голоса 32% граждан России, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

На втором месте для гуляний пешком по улицам города и в парках оказался Санкт-Петербург (23% голосов), на третьем — Екатеринбург (15%).

В пятёрку лучших городов для пешеходных прогулок также вошли за Нижний Новгород (10%) и за Казань (7%).

Читайте: Самые лучшие города и страны для гастрономического туризма

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим городом для летних гастрономических туров и путешествий в 2019 году назван российский город Санкт-Петербург (16% голосов).

А также: Самые лучшие города России для путешествий с отцом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить