Китай, возможно, закупит в Киргизии 24 тысячи тонн дынь

Бишкек, , 15:00 — REGNUM В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Бишкек китайские бизнесмены подготовили договор о поставке в Китай 24 тысяч тонн дынь и 4,5 тонны черешни, выращенных в Киргизии. Об этом на пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев.

«Ждем китайских покупателей. Надо учитывать, что у КНР очень строгие требования к импортируемой продукции», — подчеркнул он.

Также глава минсельхоза отметил, что Китай заинтересовался киргизстанской молочной продукцией и мукой. И добавил, что Киргизия начала экспортировать сырое мясо в Россию.

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Высокопоставленный чиновник акцентировал внимание на том, что после «картофельного скандала» руководство министерстве сельского хозяйства решило создать отдел экспорта, который займется мониторингом и продвижением киргизстанской сельхозпродукции за рубежом.

«Сотрудники будут выезжать в регионы стран ЕАЭС, в Китай, в ОАЭ, в Южную Корею и так далее. Наиболее популярными продуктами для экспорта можно назвать мед, сухофрукты, сезонные овощи и фрукты», — подытожил Чодуев.

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