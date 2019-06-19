Среда, 19 Июня 2019 года
15:03:29 МСК

Китай, возможно, закупит в Киргизии 24 тысячи тонн дынь

Экономика

Также китайцев заинтересовала киргизстанская молочная продукция

Бишкек, 19 июня 2019, 15:00 — REGNUM  В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Бишкек китайские бизнесмены подготовили договор о поставке в Китай 24 тысяч тонн дынь и 4,5 тонны черешни, выращенных в Киргизии. Об этом на пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев.

«Ждем китайских покупателей. Надо учитывать, что у КНР очень строгие требования к импортируемой продукции», — подчеркнул он.

Также глава минсельхоза отметил, что Китай заинтересовался киргизстанской молочной продукцией и мукой. И добавил, что Киргизия начала экспортировать сырое мясо в Россию.

Читайте также: Министр сельского хозяйства Киргизии уходит в отставку

Высокопоставленный чиновник акцентировал внимание на том, что после «картофельного скандала» руководство министерстве сельского хозяйства решило создать отдел экспорта, который займется мониторингом и продвижением киргизстанской сельхозпродукции за рубежом.

«Сотрудники будут выезжать в регионы стран ЕАЭС, в Китай, в ОАЭ, в Южную Корею и так далее. Наиболее популярными продуктами для экспорта можно назвать мед, сухофрукты, сезонные овощи и фрукты», — подытожил Чодуев.

Читайте также: Обещать — не значит жениться: Киргизия имитирует успехи в делах с Китаем

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Киргизии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить