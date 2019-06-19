Госдума наделяет военных Крыма и Севастополя статусом ветеранов

Москва, , 14:57 — REGNUM Законопроект о присвоении звания ветерана военной службы военным, проживавшим в Крыму на время его присоединения к РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Авторы инициативы предлагают присваивать звание ветерана военной службы тем военнослужащим, которые проходили службу в военных частей и вооруженных силах Украины, которые располагались на территории Крыма и города Севастополя. Так, депутаты считают, что те военные, которые на день присоединения Крыма к территории РФ проживали в республике или городе Севастополь, должны иметь звание ветеранов военной службы РФ, если они были награждены орденами или медалями СССР или же имеют почетные званий СССР или РФ.

Звание ветерана также предлагается присвоить тем военным Крыма и Севастополя, которые были награждены почетными грамотами или благодарностями президента РФ, а также в случае, если у них есть ведомственные знаки отличия при службе более 20 лет.

Аналогичные правила коснутся также и тех военных, которые уже были уволены с военной служба в запас или отставку.