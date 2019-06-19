Около 39 млрд рублей потратил соцфонд Киргизии на пенсии и пособия

Бишкек, , 14:57 — REGNUM В 2018 году доходы социального фонда Киргизии превысили 51 млрд сомов (47 млрд рублей) или 9,2% ВВП. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель соцфонда республики Медер Ирсалиев.

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По словам чиновника, расходы на выплату пенсий и других социальных пособий в минувшем году составили более 42 млрд сомов (свыше 38,7 млрд рублей).

Также глава соцфонда отметил, что сейчас в Киргизии насчитывается 651,2 тысячи пенсионеров. А средний размер пенсии в начале 2019 года составил 5 404 сома (4 981 рубль по текущему курсу).

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