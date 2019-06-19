АСВ оспорило сделку обанкротившегося банка «Воронеж» на 1,3 млрд рублей

Воронеж, , 14:56 — REGNUM Заявления в Воронежский арбитражный суд о признании недействительными нескольких сделок и операций, проведенных банком «Воронеж», направило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Заявления направлены в суд 14 июня, говорится в сообщении АСВ.

В частности, АСВ требует признать недействительными договоры уступки прав требований, заключенные в июне-июле 2018 года, а также банковскую операцию по выдаче из кассы банка физическому лицу 1 млрд 272,3 млн рублей — 12 июня 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия банка «Воронеж» была отозвана 15 июня 2018 года, на тот момент банк находился на 221-м месте в российской банковской системе. Решение об отзыве лицензии в Банке России объяснили наличием сомнительных денежных операций. 31 августа 2018 года Арбитражным судом Воронежской области банк был признан несостоятельным.

В июле 2018 года временной администрацией по управлению банком было направлено заявление о хищении имущества банка в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями руководством банка, а также о преднамеренном банкротстве. В октябре было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В мае 2019 года АСВ сообщило о недостаче активов банка на 4,5 млрд рублей.

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