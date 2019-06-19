Среда, 19 Июня 2019 года
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В Карачаево-Черкесии дан старт строительству двух Красногорских малых ГЭС

Экономика

Станции будут введены в эксплуатацию в 2021–2022 годах

Черкесск, 19 июня 2019, 14:56 — REGNUM  Строители приступили к возведению двух Красногорских малых гидроэлектростанций на реке Кубань (Карачаево-Черкесия), сообщает 19 июня пресс-служба компании «РусГидро».

Мощность каждой электростанции составит 24,9 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 83,8 млн кВт·ч. Красногорские МГЭС-1 и МГЭС-2 разместятся на Кубани ниже действующей Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию 2021−2022 гг.

Отмечается, что новые МГЭС будут не только вырабатывать электроэнергию, но также выравнивать в своем водохранилище колебания уровня воды, возникающие при изменении режимов работы Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Таким образом, энергетики снимут сезонные ограничения мощности её мощности, составляющие около 70 МВт, и обеспечат благоприятные условия для водопользователей ниже по течению.

Читайте ранее в этом сюжете: РусГидро построит две малые ГЭС в Карачаево-Черкесии

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Гидроэнергетика
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