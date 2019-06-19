Туркмения планирует на 40% увеличить поставки дизельного топлива на Украину

Киев, , 14:55 — REGNUM Компания Turkmen Petroleum планирует на 40% увеличить поставки дизельного топлива с Туркменбашинского комплекса НПЗ на Украину, до 250−260 тыс. тонн в год. Об этом заявил операционный менеджер компании Чарыгулы Ювшанов, сообщает издание Enkorr.

В компании уточнили, что логистические возможности Туркмении позволяют отгружать топливо на Украину круглосуточно.

Отмечается, что наиболее выгодным является маршрут транспортировки по Вологодскому судоходному каналу. Ювшанов добавил, что компания гарантирует качество топлива на уровне стандарта Евро-5.

Отметим, по итогам 2018 года Туркмения поставила на Украину 187 тыс. тонн дизельного топлива. По данным Госстата Украины, потребление дизельного топлива за год составило 5,33 млн тонн, что на 7% больше, чем годом ранее.