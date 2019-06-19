Для России удар санкций оказался тяжелее, но она справляется

Москва, , 14:50 — REGNUM Следует иметь в виду, что до обмена санкциями в продуктовом экспорте ЕС на долю России приходилось всего порядка 5%. Если учесть, от ответные контрсанкции со стороны нашей страны коснулись только 47% всего агропродовольственного экспорта ЕС в Россию, то получается, что это совсем незначительные объемы для такого крупного формирования как ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Конечно, какие-то отдельные производители и экспортеры испытали некоторые временные трудности, но учитывая огромную ёмкость европейского рынка, гибкость торговых взаимоотношений в единой Европе, возможность продавать продукцию за пределы Старого Света, не стоит удивляться, что европейские фермеры и производители достаточно быстро заместили выпавшие объемы экспорта за счет новых покупателей своей продукции.

«Для России санкционный удар был заметно тяжелее, но и она в целом справляется, существенно увеличив производство целого ряда сельхозпродуктов. Так что чем дальше, тем становится очевиднее, что санкционные войны особого успеха не приносят ни одной из сторон, но заметно тормозят развитие как всего региона, так и мировой экономики в целом», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заяввиа, что агропромышленный рынок Европейского союза показал выдающуюся устойчивость к ответным санкциям со стороны России.

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