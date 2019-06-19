Среда, 19 Июня 2019 года
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В России зарегистрировано 43,5 млн легковых машин

Экономика

Из них в собственности физических лиц находятся 41,8 млн авто

Москва, 19 июня 2019, 14:52 — REGNUM  На начало 2019 года в России было зарегистрировано 43,5 млн легковых машин. Об этом 19 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Из числа зарегистрированных легковых машин в собственности физических лиц находятся 41,8 млн авто. Причём из 4,1 млн легких коммерческих автомобилей, которые зарегистрированы в РФ, 3,1 млн также принадлежат физлицам.

Всего в собственности российских автолюбителей числится 44,9 млн легковых и легких коммерческих машин. Эта цифра не включает в себя машины Крыма и Севастополя.

По оценке специалистов агентства, в 42% домохозяйств России вообще нет авто. Порядка 39% домохозяйств имеют одну машину. Две машины имеются у 15% семей. Менее чем у 4% домохозяйств есть три и более авто.

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