В России зарегистрировано 43,5 млн легковых машин

Москва, , 14:52 — REGNUM На начало 2019 года в России было зарегистрировано 43,5 млн легковых машин. Об этом 19 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Из числа зарегистрированных легковых машин в собственности физических лиц находятся 41,8 млн авто. Причём из 4,1 млн легких коммерческих автомобилей, которые зарегистрированы в РФ, 3,1 млн также принадлежат физлицам.

Всего в собственности российских автолюбителей числится 44,9 млн легковых и легких коммерческих машин. Эта цифра не включает в себя машины Крыма и Севастополя.

По оценке специалистов агентства, в 42% домохозяйств России вообще нет авто. Порядка 39% домохозяйств имеют одну машину. Две машины имеются у 15% семей. Менее чем у 4% домохозяйств есть три и более авто.

Читайте также: Названа самая популярная модель авто в России