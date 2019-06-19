Эксперт считает, что Киев и Москва могут оставить ЕС без газа

Киев, , 14:42 — REGNUM Украина предупредила Европу о том, что газ в их конфорках может закончиться, если Киев и Москва не подпишут новый транзитный договор до 1 января 2020 года. Об этом 19 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Алексей Дорошенко, комментируя заявление замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о том, что Европа должна готовиться к газовому кризису 2020 года.

«Мы предупреждаем наших европейских партнеров, что газ в их конфорках может закончиться. Они должны быть готовы к такому сценарию», — сказал Дорошенко.

По его словам, позиция Дании относительно газопровода «Северный поток-2» вынуждает Кремль заключить газовый договор с Киевом.

«При этом мы понимаем, что сама Россия сейчас просто вынуждена заключать газовый контракт с Украиной на транзит газа в Европу, потому что маленькая Дания оказалась той спасительницей, в которой мы нуждались. Дания рассматривает проект (о «Северном потоке — 2») под разными углами и не согласовывает его. Сейчас именно Дания является нашим наибольшим стратегическим партнером в Европе, за что мы должны быть благодарны», — добавил Дорошенко.

Он призвал Киев воспользоваться положением «Газпрома» и заключить для себя наиболее выгодный газовый контракт.

«Уверен, контракт будет заключен. Сейчас Украина держит дипломатическую паузу, которая уже затягивается и может напоминать паузу непрофессионального игрока… … Сегодня прозвучало предложение закупать газ в России по системе своп как в Европе. Но Россия на это предложение не отвечает. Это выглядит как несколько театров: российский, украинский, европейский. Теперь нам нужно собрать на одной сцене всех игроков. Нас не должны разыграть… Мы должны как можно больше выторговывать у Российской Федерации», — призвал Дорошенко.

Он также заметил, что Киев не спешит заключать газовый контракт на условиях Кремля и затягивает переговорный процесс.

«Нафтогаз Украины» не спешит заключать контракт на транзит газа, что выглядит достаточно странно. Нужно проводить переговоры с участием Евросоюза. Контракт должен быть прозрачным, без намеков на то, что кто-то сможет создавать компании, которые будут закупать газ от Украины, а потом перепродавать его «Нафтогазу Украины». Это не соответствует интересам Украины», — подытожил Дорошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль призвала европейские страны готовиться к газовому кризису из-за того, что Россия и Украина до сих пор не подписали договор о транзите газа. По её словам, сегодня есть малая вероятность того, что стороны смогу договориться и подписать новый транзитный контракт до 1 января 2020 года.

«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассмотреть серьезнее», — пояснила Зеркаль.

Напомним, 18 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз» предложит «Газпрому» «своп» газа, если российский монополист не пожелает брать на себя связанные с украинской ГТС риски. По его словам, поставки газа будут подтверждаться смежными операторами Словакии, Венгрии, Польши и Румынии.

«Такие контракты на «своп» газа являются достаточно привычными для европейского рынка. То есть такой контракт может быть заключен по европейским правилам, просто они разные для контрактов на «своп» газа и на услуги по транспортировке газа», — сказал Витренко.

Он предлагает «Газпрому» подписать контракт сроком на 10 лет и прописать в нем гарантированный объем прокачки российского газ на уровне минимум 60 млрд куб. м в год.

В свою очередь, член правления «Газпрома» Сергей Кузнец заявил, что компания на данный момент не готова заключить с Киевом контракт на транзит газа в Европу на европейских условиях.

«Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это действительно, на мой взгляд, пока невозможно. Потому что у Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор», — сказал Кузнец.