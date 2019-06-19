На базе кризисного завода в Оренбуржье с июля запустят новое предприятие

Оренбург, , 14:41 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области на базе машиностроительного концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ» с 1 июля начнёт работать новое предприятие — ООО «Уралмаш — горное оборудование». К работе приступят 700 человек, но в планах наращивание объемов производства и увеличение штата работников, об этом сегодня, 19 июня, заявил заместитель министра промышленности и транспорта Российской Федерации Василий Осьмаков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

На базе АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 19 июня прошло выездное совещание, которое провел Василий Осьмаков. В работе приняли участие заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Евгений Муратов, и.о. вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике Наталья Левинсон, и.о. заместителя министра экономического развития, промышленной политики и торговли области Сергей Липаткин.

Василий Осьмаков осмотрел цеха предприятия, в том числе литейно-прокатный и кузнечно-прессовый, в которых сегодня идет работа. Василия Осьмакова сопровождали генеральный директор ООО «Уралмаш-горное оборудование» Леонид Решетников, главный инженер ЮУМЗ Сергей Каманцев, советник арбитражного управляющего Александр Сарбаш.

«С 1 июля к работе на новом предприятии, созданном на базе ЮУМЗ, приступят 700 человек. Сейчас необходимо восстанавливать утраченные связи с заказчиками. У нас в разработке 20 тендеров, часть из которых, мы надеемся, выиграет новое предприятие, которое развернется на производственных площадках ЮУМЗ. Мы будем оказывать содействие в формировании портфеля заказов. Это в перспективе позволит увеличить количество рабочих мест на предприятии», — сказал Василий Осьмаков.

Он особо подчеркнул, что каждый сотрудник предприятия — на контроле не только регионального Правительства, но и федерального министерства. Часть коллектива вернется на свои рабочие места, другим будет предложена работа на новых производствах, которые развернулись в ТОСЭР Новотроицк.

Сейчас АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» проходит процедуру банкротства. Неритмичное производство и уменьшение объемов заказов в последние годы привело к «вымыванию» у предприятия объемов оборотных средств, необходимых для приобретения сырья и материалов. На предприятии образовалась просроченная задолженность за потребленные энергоресурсы. Как пояснил Василий Осьмаков, главная цель — координация усилий ООО «Уралмаш-горное оборудование», Газпромбанка, других заинтересованных ведомств для запуска производства.

Конкурсным управляющим в настоящее время заключен с ООО «Уралмаш — горное оборудование» договор аренды производственного комплекса предприятия на 11 месяцев для изготовления крупнотоннажного конвертера по заказу ООО «ЕвразХолдинг». Сейчас конструкторскими и технологическими службами завода разрабатываются технологические карты для запуска производства.

Напомним, в связи с критическим финансово-экономическим состоянием АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в Департаменте станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России 9 января 2019 года состоялось совещание с участием кредиторов и собственников предприятия по обсуждению возможных вариантов выхода из кризисной ситуации. Собственнику предприятия совместно с основным кредитором АО «Газпромбанк» поручено разработать комплексную программу по выводу предприятия из кризисной ситуации с учетом оптимизации производственных затрат.

17 апреля состоялось рабочее совещание с руководством завода, профсоюзным комитетом и представителями трудового коллектива под председательством врио губернатора области Дениса Паслера.

Глава региона поручил руководству предприятия изыскать средства и в кратчайшие сроки погасить задолженность по заработной плате. В течение последней недели апреля задолженность перед сотрудниками завода снижена на 60 млн рублей. Кредиторская задолженность предприятия в настоящее время составляет порядка 5,5 млрд рублей.

14 мая состоялось заседание Арбитражного суда области, на котором принято решение о введении процедуры конкурсного производства в отношении предприятия. Арбитражным управляющим назначен член Ассоциации «СРО арбитражных управляющих Центрального федерального округа» Игорь Ковалев.

11 июня на предприятие поступили денежные средства в сумме 31 млн рублей за поставленную продукцию. Ранее, в ходе заседания областной комиссии по выплате задолженности по заработной плате, в присутствии конкурсного управляющего ЮУМЗ, Денис Паслер поручил поступившие средства направлять на погашение задолженности по заработной плате.

На сегодня задолженность перед коллективом за апрель практически закрыта, остаются непогашенными долги по заработной плате за май и окончательному расчету при увольнении, различным пособиям и отпускным за июнь на общую сумму порядка 47,8 млн рублей.17 июня на предприятие поступили средства в сумме 23,1 млн рублей, которые также будут направлены на погашение задолженности за апрель и частично май. Ситуация на АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» находится на постоянном контроле правительства Оренбургской области.