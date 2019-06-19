Компании Южной Кореи и Китая построят завод по производству оборудования

Санджу, Южная Корея, , 15:05 — REGNUM В южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто постоят завод по производству оборудования для сокращения мелкой пыли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители южнокорейской компании Nano совместно с представителями одной из китайских компаний подписали меморандум о взаимопонимании.

Согласно подписанному документу, компании построят завод по производству оборудования для сокращения мелкой пыли в промышленном комплексе Чхонни, расположенного в городе Санджу.

Известно, что в течение трех лет обе компании инвестируют в новое совместное предприятие 15 млрд вон (~$12,65 млн). По предварительным данным, строительство завода завершится в 2021 году.

На церемонии подписания документа присутствовали 30 человек, в том числе губернатор провинции Кёнсан-Пукто, мэр города Санджу, глава компании Nano и генеральный директор китайской компании.