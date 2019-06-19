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Омские налогоплательщики задолжали налоговой за имущество 1,2 млрд рублей

Экономика

Должниками числятся более 409 тысяч лиц

Омские налогоплательщики задолжали налоговой за имущество 1,2 млрд рублей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Федеральная налоговая служба

Омск, 19 июня 2019, 14:32 — REGNUM  Объём задолженности налогоплательщиков Омской области по уплате имущественных налогов, к которым относятся транспортный налог, налог на имущество, земельный налог, составляет 1,2 млрд рублей, сообщает 18 июня пресс-служба регионального управления Федеральной налоговой службы России.

«Более 409 тысяч налогоплательщиков Омской области имеют задолженность по уплате имущественных налогов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в период с июня по октябрь текущего года во всех налоговых органах региона проводится кампания «В отпуск без долгов». В рамках проводимых мероприятий жители Омской области смогут узнать о наличии задолженности, о новом способе уплаты имущественных налогов с помощью единого платежа, получить платёжные документы на уплату.

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Налог на имущество физических лиц
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