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Россия впервые примет форум Всемирной туристической организации ООН

Экономика

Форум откроется в сентябре в Санкт-Петербурге

Москва, 19 июня 2019, 14:18 — REGNUM  Россия впервые примет крупнейший в мире форум туриндустрии. Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) состоится с 9 по 13 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге, сообщили в Ростуризме.

Планируется, что на форум съедутся делегатов из более чем 150 стран. Мероприятие пройдёт под эгидой ООН и направлено на решение глобальных задач в сфере туризма.

Для России проведение туристического форума такого масштаба, безусловно, большой плюс. Министры туризма большинства стран мира смогут лично оценить туристический потенциал России.

Напомним, право принимать крупнейшее в мире событие в области туризма Россия получила по итогам голосования на 22-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО в китайском городе Ченду в 2017 году.

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