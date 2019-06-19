Орловский арбитраж оштрафовал дочку «Мираторга»

Орел, , 14:10 — REGNUM ООО «Мираторг-Орёл» привлечено к административной ответственности решением Арбитражного суда Орловской области по заявлению Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда. Решение вынесено 17 июня, резолютивная часть опубликована 19 июня в картотеке арбитражных дел.

Управление Россельхознадзора направило иск в Арбитражный суд Орловской области о привлечении к административной ответственности ООО «Мираторг-Орел» в апреле 2019 года. Суть нарушения в иске не раскрывается, однако, судя по решению суда, речь идет о ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ — «Недостоверное декларирование соответствия продукции».

17 июня Арбитражный суд Орловской области рассмотрел иск ведомства и постановил: «Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Мираторг-Орел» к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 50 000 руб.». Штраф компания должна перечислить региональному Россельхознадзору.

Решение в силу пока не вступило — в течение десяти дней стороны могут обжаловать его в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Отметим, весной 2019 года Белгородский Арбитражный суд рассмотрел иск ООО «Мираторг-Белгород» к региональному департаменту имущественных отношений — компания пыталась через суд заставить чиновников рассмотреть заявления о предоставлении ряда земельных участков. Впрочем, позже компания от требований отказалась. А в Курской области в конце 2018 года суд привлек к административной ответственности ООО «Мираторг-Курск» по иску областной госинспекции стройнадзора за неисполнение требования законодательства на ряде объектов — на 50 тыс. рублей.

Предприятия агрохолдинга «Мираторг» работают в целом ряде российских регионов, в том числе в Орловской, Белгородской, Курской, Брянской, Калужской и других областях. По итогам 2018 года объемы производства составили 423 тыс. тонн свинины, 114 тыс. тонн мяса птицы и 108 тыс. тонн говядины в 2018 году.

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