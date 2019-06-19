В Крыму рассказали, сколько стоит бесперебойная подача воды

Симферополь, , 14:06 — REGNUM Возобновление работы Межгорного водохранилища сможет обеспечить бесперебойной подачей воды Симферополь, Саки, Евпаторию и северную часть Севастополя. Об этом 19 июня на пресс-конференции в Симферополе заявил генеральный директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Межгорное водохранилище закачивалось всегда на 50 млн кубометров, но из-за того, что его строили быстро и не очень качественно, у него огромная фильтрация. Оно очень мелкое, была большая площадь испарения. На сегодня в том проекте, который мы предложили, предполагается полная реконструкция основания водохранилища, его углубление, гидроизоляция и замена трубы, которая связывает его с Симферополем», — отметил Баженов.

По его словам, на реконструкцию объекта будет выделено из федерального бюджета 25 млрд рублей. Работы планируется завершить до 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, межгорное водохранилище — самый крупный из наливных искусственных водоёмов Крыма. Как ранее заявлялось, запасов воды на полуострове хватит до конца 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Запасов воды в Крыму хватит до конца года