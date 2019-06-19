Представители южнокорейской делегации посетили Чехию и Швецию

Сеул, , 14:05 — REGNUM Южная Корея налаживает деловое сотрудничество со Швецией и Чехией. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Ассоциации импортеров Южной Кореи.

По их словам, южнокорейская делегация во главе с председателем ассоциации Хон Кван Хви посетила Стокгольм и приняла участие в корейско-шведском бизнес саммите.

Также представители делегации также встретились с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвен и королем Швеции Карлом XVI Густавом.

Известно, что в корейско-шведском бизнес саммите приняли участие представители 230 южнокорейский и шведских компаний, включая LG Chem, LS Group, Samsung Electronics, Hyundai Motor, Hanwha Precision Machinery, Volvo, IKEA, Ericsson, H&M, Electrolux.

Кроме того, во время саммита Хон Кван Хви также подписал меморандум о взаимопонимании с представителями Business Sweden, которые также выступали организаторами корейско-шведского саммита.

Также южнокорейская делегация посетила Прагу и встретилась с представителями Czech Trade и Ceonfederation of Industry Czech. Известно, что в рамках встречи представители двух стран подписали меморандум о взаимопонимании, а также обсудили пути сотрудничества.