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НПО Энергомаш готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180

Экономика

На предприятии завершила работу приёмо-сдаточная комиссия

Химки, Московская область, 19 июня 2019, 13:56 — REGNUM  Поставка новой партии из трёх ракетных двигателей РД-180, изготовленных НПО Энергомаш, одобрена американской стороной — компаниями Pratt&Whitney, United Launch Alliance, сообщает 19 июня пресс-служба российского предприятия.

Накануне необходимые документы подписала приёмо-сдаточная комиссия. В течение двух недель представители Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС проводили внешний осмотр двигателей, ЗИП, инспекцию сопроводительной документации.

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На предприятии отметили, что эта приёмка стала первой в текущем году. Сейчас специалисты готовят двигатели к отправке в США.

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится АО «НПО Энергомаш». Предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.

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