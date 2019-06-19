Среда, 19 Июня 2019 года
13:49:39 МСК

Госдума создает в России маркетплейс финансовых услуг

Экономика

И прописывает права и обязанности его операторов

Москва, 19 июня 2019, 13:49 — REGNUM  Пакет законопроектов, направленных на создание в РФ системы онлайн-супермаркета финансовых продуктов и услуг — маркетплейс, — Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Под маркетплейсом авторы предлагают понимать электронную платформу — информационную систему, которая сможет обеспечить удаленное взаимодействие финансовых организаций и потребителей финансовых услуг. С помощью таких платформ граждане смогут совершать различные финансовые сделки. Речь идет о предоставлении банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделок с финансовыми инструментами, договоров доверительного управления имуществом, а также иных сделок финансового характера.

Правила работы платформы установит Центробанк РФ, а ее созданием и функционированием такой электронной платформы займется оператор электронной платформы. Как отмечают авторы инициативы, им может стать компания, созданная в форме хозяйственного общества. При этом такая компания не в праве совмещать свою деятельность ни с чем другим, кроме организации торговли, функций депозитария, специализированного депозитария или регистрации. Кроме того, авторы инициатив отмечают, что операторами не смогут быть кредитные и некредитные финансовые организации.

Законопроекты также уточняет, что на счету у компании, которая хочет выступать оператором маркетплейса, должно находиться минимум 100 млн рублей собственных средств. Все расчеты в рамках работа электронной платформы маркетплейса оператор будет обязан проводить через специальные счета или с помощью быстрых платежей Центробанка.

Кроме того, ЦБ также получит обязанности вести реестр операторов электронных платформ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Цифровая экономика и электронная коммерция
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить