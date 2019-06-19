Госдума создает в России маркетплейс финансовых услуг

Москва, , 13:49 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на создание в РФ системы онлайн-супермаркета финансовых продуктов и услуг — маркетплейс, — Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Под маркетплейсом авторы предлагают понимать электронную платформу — информационную систему, которая сможет обеспечить удаленное взаимодействие финансовых организаций и потребителей финансовых услуг. С помощью таких платформ граждане смогут совершать различные финансовые сделки. Речь идет о предоставлении банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделок с финансовыми инструментами, договоров доверительного управления имуществом, а также иных сделок финансового характера.

Правила работы платформы установит Центробанк РФ, а ее созданием и функционированием такой электронной платформы займется оператор электронной платформы. Как отмечают авторы инициативы, им может стать компания, созданная в форме хозяйственного общества. При этом такая компания не в праве совмещать свою деятельность ни с чем другим, кроме организации торговли, функций депозитария, специализированного депозитария или регистрации. Кроме того, авторы инициатив отмечают, что операторами не смогут быть кредитные и некредитные финансовые организации.

Законопроекты также уточняет, что на счету у компании, которая хочет выступать оператором маркетплейса, должно находиться минимум 100 млн рублей собственных средств. Все расчеты в рамках работа электронной платформы маркетплейса оператор будет обязан проводить через специальные счета или с помощью быстрых платежей Центробанка.

Кроме того, ЦБ также получит обязанности вести реестр операторов электронных платформ.