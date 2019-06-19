В Казахстане назвали сроки принятия новой «Дорожной карты бизнеса»

Нур-Султан, , 13:50 — REGNUM Новая «Дорожная карта бизнеса — 2025» в Казахстане будет принята в августе 2019 года. Об этом 19 июня заявил министр национальной экономики страны Руслан Даленов, сообщает издание InBusiness.

По его словам, дорожная карта вводит критерии отбора проектов, ориентированных на производительность и конкурентоспособность. Министр считает, что при расходовании бюджетных средств необходимо отказываться от неэффективных предприятий.

Даленов добавил, что в рамках дорожной карты также планируется увеличить сумму кредитов с 20 до 50 млн тенге (с $52 тыс. до $130 тыс.), а долю гарантированных кредитов до 85%.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил продлить дорожную карту бизнеса до 2025 года, выделив на её реализацию не менее 30 млрд тенге ($78 млн) ежегодно.

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