В Танзании пройдет международная торговая выставка

Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:51 — REGNUM С 28 июня по 13 июля в Дар-эс-Саламе пройдет 43-я международная торговая выставка (DITF), передает газета Mwananchi.

По словам представителей комиссии по развитию торговли в Танзании (Tantrade), в мероприятии примут участие компании, правительственные институты и жители страны.

Слоганом выставки в 2019 году станет: «Переработка сельскохозяйственных продуктов ради устойчивого развития промышленности».

До 2017 года выставка проходила в течение восьми дней. По личной просьбе президента Танзании срок проведения мероприятия был увеличен ещё на пять дней.

В 2018 году в выставке приняли участие более 2000 местных компаний, 100 государственных институтов. На мероприятии присутствовали делегации из 30 стран, сообщает издание.