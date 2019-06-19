Среда, 19 Июня 2019 года
13:52:03 МСК

В Танзании пройдет международная торговая выставка

Экономика

Слоганом выставки в 2019 году станет: «Переработка сельскохозяйственных продуктов ради устойчивого развития промышленности»

Дар-эс-Салам, Танзания, 19 июня 2019, 13:51 — REGNUM  С 28 июня по 13 июля в Дар-эс-Саламе пройдет 43-я международная торговая выставка (DITF), передает газета Mwananchi.

По словам представителей комиссии по развитию торговли в Танзании (Tantrade), в мероприятии примут участие компании, правительственные институты и жители страны.

Слоганом выставки в 2019 году станет: «Переработка сельскохозяйственных продуктов ради устойчивого развития промышленности».

До 2017 года выставка проходила в течение восьми дней. По личной просьбе президента Танзании срок проведения мероприятия был увеличен ещё на пять дней.

В 2018 году в выставке приняли участие более 2000 местных компаний, 100 государственных институтов. На мероприятии присутствовали делегации из 30 стран, сообщает издание.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя торговля
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить