СО ЕЭС усовершенствует единую информационную модель энергосистемы России

Москва, , 13:38 — REGNUM Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири приступило к реализации пилотного проекта, в рамках которого информационные модели Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Центра, Северо-Запада и Юга будут объединены в единую модель. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба АО «СО ЕЭС».

Единая информационная модель ЕЭС России, разработанная в период с 2012 по 2016 год, представляет собой описание объектов и связей объектов в соответствии с международными стандартами. Она включает сведения о более чем 3,5 млн физических (выключатели, разъединители и др.) и вспомогательных объектов, расположенных на 13 тысячах объектов электроэнергетики ЕЭС России и ближнего зарубежья.

В результате расширения информационной модели будет создана база данных средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), оптимизированы и формализованы деловые процессы Системного оператора. Отмечается, что унификация и систематизация данных об устройствах СДТУ позволит ликвидировать разнородность данных и улучшить качество информации об СДТУ. Также в результате модернизации будет повышена скорость анализа и принятия решений при планировании и на случай нештатных ситуаций.

Завершение пилотного проекта в ОДУ Сибири запланировано на текущий год.

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