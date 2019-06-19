Rinnai Korea передаст партию сушильных машин военным в Южной Корее

Тэгу, Южная Корея, , 13:36 — REGNUM Дочернее предприятие японской многонациональной компании Rinnai Korea передаст 33 газовые сушильные машины представителям 50-й пехотной дивизии, расположенной в южнокорейском городе Тэгу. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, пожертвование сушильных машин состоялось при поддержке Korea Gas Corporation, Daesung Energy и Korea City Gas Association.

Церемония передачи оборудования состоялась 18 июня в зале заседаний 50-й пехотной дивизии. Известно, что на мероприятии присутствовали генеральный директор Daesung Energy, вице-президент Korea City Gas Association, генеральный директор Korea Gas Corporation, директор Rinnai Korea и командир дивизии.

«Мы надеемся, что жизнь солдат станет немного лучше после нашего подарка. Мы продолжим оказывать поддержку военным страны», — сообщил представитель компании Rinnai Korea.

Известно, что компания Rinnai Korea также жертвует газовые сушильные машины людям с ограниченными возможностями, испытывающим трудности, в рамках проекта «Thank U Rinnai Project».