«Шиес» готов принимать мусор Ленинского района Архангельской области

Шиес, Архангельская область, , 13:18 — REGNUM Инвестор проекта экотехнопарка «Шиес» ООО «Технопарк» сообщил о готовности принимать и размещать на территории экотехнопарка мусор со всего Ленского района Архангельской области, в частности из поселка Урдомы, села Яренска и других населенных пунктов.

Как сообщается на официальном сайте экотехнопарка, для организации в Ленском районе современной системы сбора, обработки и последующей утилизации бытовых отходов будут привлечены передовые европейские технологии.

По словам генерального директора ООО «Технопарк» Евгения Пеняева, в настоящее время прорабатываются вопросы по организации системы сбора и размещения ТКО на существующих полигонах. Кроме того, будет проведена работа по разработке проектов по выявлению, ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок в Ленском районе.

В дальнейших планах инвестора проекта использовать экотехнопарк «Шиес» в качестве самой экологичной площадки для эффективного обращения с отходами без вреда для окружающей среды при строгом соблюдении российского законодательства и природоохранных норм.

Подчеркивается, что данная инициатива ООО «Технопарк» призвана помочь региону решить вопросы обращения с ТКО и ликвидации большого количества несанкционированных свалок.