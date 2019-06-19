ЕС и Россия привыкают к санкциям: правильно ли это?

Москва, , 13:14 — REGNUM Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России, но пострадали от санкций в той или иной мере и страны ЕС, и Россия, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.

«Во-первых, безусловно, санкции приносят вред экономике России — было бы очень странно с этим спорить. Основная задача, которую президент России ставил перед правительством — это экономический рост темпами выше мировых. Сейчас об этом даже речи не идет.

Страна на может выполнить те планы, которые сами себе ставит относительно роста экономики. Если говорить глобально, то это главный эффект от европейских санкций», — пояснил эксперт.

Во-вторых, Европа контрсанкции Россси перенесла легко и, практически, они не произвели нужного эффекта. С этой точки зрения, для ЕС это не является какой-то проблемой.

В-третьих, стоит отметить, что по целому ряду позиций Россия полностью смогла заместить иностранные товары отечественными. Самый яркий пример — животноводство и растениеводство. Но этого добились с помощью огромных корпораций, которые существуют за счет кредитов, которые выдают государственные банки.

«Также, например, никак не ощущается отсутствие импортной мясной продукции (возьмем, к примеру, «Мираторг», мясокомбинаты в Белгородской области).

Российское правительство можно похвалить, но, с другой стороны, нет уверенности, что в долгосрочной перспективе это правильный путь, который позволит российской экономике быть конкурентоспособной», — высказал свою точку зрения Тимофеев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заяввиа, что агропромышленный рынок Европейского союза показал выдающуюся устойчивость к ответным санкциям со стороны России.

Читайте также: Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ