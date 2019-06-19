За две недели июня в РФ семь автокомпаний обновили цены на свои модели

Москва, , 13:12 — REGNUM За период с 1 по 15 июня 2019 года семь автопроизводителей в России сменили ценники на свои транспортные средства. Об этом 19 июня сообщает агентство «Автостат».

Среди тех, кто снизил цену на авто две автокомпании — китайская Chery и японская Nissan. У бренда Chery подешевели три модели из пяти, а у японского автопроизводителя цена снизилась только на кроссовер Murano.

Другие пять автокомпаний увеличили стоимость некоторых своих моделей. В начале июня подорожали кросс-хэтчбеки KIA Rio X-Line, кроссоверы DFM AX7 и внедорожники Volkswagen Touareg.

В более дорогом премиум-классе цены поднялись на корейский спорткар Genesis G70, а немецкая компания Mercedes-Benz подняла цены на семь авто из своей продуктовой линейки.

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