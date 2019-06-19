На Ставрополье с саранчой борются на земле и с воздуха

Ставрополь, , 13:06 — REGNUM Саранча появилась на территории 21 района Ставропольского края — на общей площади 70 тыс. га, такие данные 19 июня привели в министерстве сельского хозяйства региона, сообщает ИА REGNUM.

«Саранчовые обнаружены в 21 районе Ставропольского края на площади 70 тыс. га. Их средняя численность варьируется от 1,5 до 14,3 экземпляра на квадратный метр», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Андрей Олейников.

В крае проводятся мероприятия по борьбе с вредителями — по данным на 17 июня обследования на выявление личинок саранчовых и кузнечиковых проведены на 546,7 тыс. га, защитные мероприятия проведены в 15 районах на 40,4 тыс. га.

«В крае задействовано 61 единица наземной техники и семь авиабортов. Наибольшие площади, обработанные против саранчовых вредителей, отмечены в Левокумском, Нефтекумском и Арзгирском районах», — отметил Олейников.

Напомним, в 2018 году из-за распространения саранчи на территории нескольких районов Ставрополья был введен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, сложная ситуация с вредителями и в соседних регионах — так, саранча угрожает пяти районам Чечни, там ввели режим ЧС.

Об этом подробнее: Пяти районам Чечни угрожает саранча, объявлен режим ЧС