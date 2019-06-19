Предприятия СЭЗ Таджикистана в январе — мае произвели продукцию на $7,3 млн

Душанбе, , 13:08 — REGNUM Субъекты свободных экономических зон (СЭЗ) Таджикистана произвели по итогам первых пяти месяцев 2019 года продукцию на сумму 68,8 млн сомони ($7,3 млн). Об этом сообщили в министерстве экономического развития и торговли республики.

В министерстве отметили, что на территории СЭЗ производством товаров и предоставлением услуг занимается 20 предприятий из 70 зарегистрированных. В республике действуют экономические зоны: «Сугуд», «Дангара» и «Пяндж».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2019 года субъекты СЭЗ Таджикистана произвели продукцию на сумму 37,5 млн сомони ($3,9 млн по курсу на 7 мая 2019 года).

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