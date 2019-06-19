«Больших проблем не видим»: Киев оценил перспективы сотрудничества с МВФ

Киев, , 12:58 — REGNUM Ситуация в переговорах официального Киева с главным кредитором Украины, Международным валютным фондом, на сегодня «достаточно положительная», заявляют в украинском Нацбанке.

Как отметил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, на сегодня есть единственный принципиальный вопрос — возобновление ответственности за незаконное обогащение, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 июня.

«Кроме временных изменений в программе МВФ, ситуация в переговорах с Фондом достаточно положительная… больших проблем мы не видим», — заявил Сологуб.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями крупного бизнеса Германии заявил, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ, ЕБРР и Всемирным банком.

«Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет», — подчеркнул глава украинского государства.

Ранее в МВФ заявили, что продолжат переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после досрочных парламентских выборов и формирования нового правительства.

В феврале этого года Конституционный суд Украины вынес решение решение оботмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, на появлении которой в законодательстве Украины категорически настаивали западные партнеры. В начале июня президент Зеленский внес законопроект, возвращающий эту норму, однако депутаты отказались его рассматривать.