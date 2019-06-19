Южнокорейский препарат для лечения остеоартрита появится в США

Пхёнтхэк, Южная Корея, , 13:46 — REGNUM Южнокорейская фармацевтическая компания Hanmi Pharmaceutical экспортировала в США первую партию препарата для лечения остеоартрита Sodium Hyaluronate. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, первую партию препарата экспортировали сегодня, 19 июня при помощи компании-партнера Teva.

Известно, что в 2014 году представители компаний Hanmi Pharmaceutical и Teva (Actavis) подписали двенадцатилетний контракт на поставку препарата для лечения остеоартрита, сумма которого оценивается в $150 млн.

Однако экспортировать первую партию удалось только сейчас, после того как компания протестировала данный препарат на 600 пациентах в США и получила сертификацию.

Отмечается, что компания Teva будет экспортировать и продавать препарат Sodium Hyaluronate на территории США вплоть до 2031 года.

Известно, что производственные мощности Hanmi Pharmaceutical, на которых производится данный препарат, расположены в Пхёнтхэке (провинция Кёнгидо).