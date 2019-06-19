Дело о банкротстве владельца изъятых домов-памятников в Казани прекращено

Казань, , 12:48 — REGNUM Арбитражный суд Татарии прекратил производство по иску налоговой службы, потребовавшей банкротства ООО «Дом на Проломной», которое получило печальную известность изъятием у него двух домов-памятников в связи с бесхозяйственным содержанием. Собственниками ООО являются сербский бизнесмен и муниципальное предприятие при исполкоме Казани. Решение суда о прекращении производства пока не изготовлено, вердикт может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в 2017 году минкультуры Татарии обратилось с иском к ООО «Дом на Проломной», требуя изъять у него два дома-памятника на улице Баумана. Ведомство ссылалось на то, что объекты находятся в аварийном состоянии, а «бесхозяйственное содержание объектов влечёт утрату его особенностей и значения как объекта культурного наследия», и есть риск полной физической утраты зданий. Суд иск удовлетворил, обжаловать вердикт ответчик не смог. В апреле 2018 года Арбитражный суд Поволжского округа оставил решение об изъятии и продаже с публичных торгов в силе.

В конце ноября 2018 года управление Федеральной налоговой службы по Татарии обратилось с иском о банкротстве ООО, выставив претензии на сумму свыше 4 млн рублей. Дело продлилось почти полгода и завершилось прекращением производства. Подробности пока неизвестны, но третьим лицом в иске выступало министерство культуры Татарии, которого привлекли по инициативе суда. За это время у компании-ответчика сменился директор и произошли некоторые изменения в составе собственников.

Из состава владельцев вышла теперь уже бывший директор Лилия Давлетшина, доли перераспределились между муниципальным унитарным предприятием по хозяйственному обслуживанию при исполкоме Казани (48%) и гражданином Сербии Виданом Михайиловичем.

С конца января 2019 года директором ООО является Дмитрий Сигаев, руководящий также компаниями в трёх регионах России — торговым ООО «Галактика Трейд» в Москве, в Московской области ООО «Проект СТ» (покупка и продажа собственного недвижимого имущества) и в Саратове — ООО «Венец» (производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения).