Среда, 19 Июня 2019 года
12:48:58 МСК

Дело о банкротстве владельца изъятых домов-памятников в Казани прекращено

Экономика

Подробности

Казань, 19 июня 2019, 12:48 — REGNUM  Арбитражный суд Татарии прекратил производство по иску налоговой службы, потребовавшей банкротства ООО «Дом на Проломной», которое получило печальную известность изъятием у него двух домов-памятников в связи с бесхозяйственным содержанием. Собственниками ООО являются сербский бизнесмен и муниципальное предприятие при исполкоме Казани. Решение суда о прекращении производства пока не изготовлено, вердикт может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: От изъятия особняков до банкротства: казанское эхо для бизнесмена из Сербии

Напомним, в 2017 году минкультуры Татарии обратилось с иском к ООО «Дом на Проломной», требуя изъять у него два дома-памятника на улице Баумана. Ведомство ссылалось на то, что объекты находятся в аварийном состоянии, а «бесхозяйственное содержание объектов влечёт утрату его особенностей и значения как объекта культурного наследия», и есть риск полной физической утраты зданий. Суд иск удовлетворил, обжаловать вердикт ответчик не смог. В апреле 2018 года Арбитражный суд Поволжского округа оставил решение об изъятии и продаже с публичных торгов в силе.

В конце ноября 2018 года управление Федеральной налоговой службы по Татарии обратилось с иском о банкротстве ООО, выставив претензии на сумму свыше 4 млн рублей. Дело продлилось почти полгода и завершилось прекращением производства. Подробности пока неизвестны, но третьим лицом в иске выступало министерство культуры Татарии, которого привлекли по инициативе суда. За это время у компании-ответчика сменился директор и произошли некоторые изменения в составе собственников.

Из состава владельцев вышла теперь уже бывший директор Лилия Давлетшина, доли перераспределились между муниципальным унитарным предприятием по хозяйственному обслуживанию при исполкоме Казани (48%) и гражданином Сербии Виданом Михайиловичем.

С конца января 2019 года директором ООО является Дмитрий Сигаев, руководящий также компаниями в трёх регионах России — торговым ООО «Галактика Трейд» в Москве, в Московской области ООО «Проект СТ» (покупка и продажа собственного недвижимого имущества) и в Саратове — ООО «Венец» (производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банкротство юридических лиц
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить