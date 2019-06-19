Смольный хочет собирать в Петербурге налоги так же, как это делают в Москве

Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Смольный намерен взять на вооружение пример Москвы по уровню сбора налогов с граждан и организаций ради наполнения городской казны. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, отчитываясь перед парламентом об исполнении бюджета за 2018 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вице-губернатор подчеркнул, что в структуре доходов петербургской казны основная доля — 94% — это налоги, поэтому городу необходимо собирать их более эффективно. При этом Елин сослался на столичный опыт. Так, в 2018 году доля налога на доходы физлиц (НДФЛ) в Москве составила 12,2% — столько работодатель перечислял на одного сотрудника от среднемесячной зарплаты, в Петербурге же этот показатель составил 10,9%.

«Если мы будем собирать налоги на том же уровне, на каком собирает Москва, мы получим дополнительно 27 млрд рублей», — сказал Елин. Кроме того, задолженность по имущественным налогам в Петербурге сейчас составляет почти 10 млрд рублей.

Выход из тени предприятий даст еще порядка 10 млрд рублей дополнительного дохода, полагает вице-губернатор. Он убежден, что «зарплата в конверте» — это все еще распространенная практика в Северной столице, и суммы там довольно значительные.

Елин также добавил, что почти 47 млрд рублей город ежегодно недополучает из-за различных налоговых преференций и каникул предпринимателям. Доля таких налоговых расходов в бюджете составляет 8,5%, в то время как в Москве вдвое меньше. «В общем, мы по-королевски щедры и предоставляем такие налоговые льготы», — заметил Елин.

Он также заявил, что доля собственных доходов Петербурга в валовом региональном продукте (ВРП) составила 13,3%. Это значительно ниже, чем 10 лет назад, когда данный показатель составлял порядка 20% от ВРП региона. Елин объяснил этот факт тем, что «Петербург является особым городам», у которого есть историческое наследие, и стоит оно достаточно дорого.

Кроме того, чиновник назвал заблуждением распространенное мнение, будто городской бюджет серьезно зависит от крупных нефтегазовых компаний, так как их доля в казне Петербурга составляет лишь 3,1%. Кроме того, крупнейший налогоплательщик в Петербурге добавляет в бюджет лишь 1,8% дохода, так что, отметил Елин, пора избавиться от иллюзий о том, что Петербург поправит свое финансовое положение за счет неких крупных резидентов и «варягов», и делать ставку на местные петербургские предприятия, стимулировать увеличение их доходов и превращать их из средних в крупные.

Добавим, ЗакС утвердил отчет, представленный Евгением Елиным. Согласно документу, в 2018 году по доходной части план был перевыполнен на 4,8%, в казну поступило 579 млрд 724 млн рублей, причем темп роста налоговых и неналоговых доходов составил 112,9%. Налоговые доходы возросли на 15%, реальный прирост (без инфляционного фактора) составил 10,7%, что превышает аналогичный показатель 2017 года. НДФЛ собрали на 15,2% больше, чем планировали.

Расходная часть бюджета же была исполнена всего на 96,7%, а по объектам Адресной инвестиционной программы исполнение составило и вовсе лишь 80,8% от запланированного. Самый злостный нарушитель бюджетного законодательства — комитет по строительству — в 2018 году смог исполнить бюджет только на 78,7%, АИП — на 75,5%.