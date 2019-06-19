Соцсеть «Одноклассники» заплатила разработчикам игр 3,2 млрд рублей

Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM Директор по развитию бизнеса социальной сети «Одноклассники» Алексей Кашеваров заявил, что главная сложность для развития молодых геймдизайнеров — это отсутствие денег. На этом фоне соцсеть за 2018 год вложила 3,2 млрд рублей в разработку игр. Об этом Кашеваров рассказал в рамках бизнес-конференции White Nights в Санкт-Петербурге 19 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На конференции, посвященной игровой индустрии, социальная сеть «Одноклассники» представляет турнир мобильных гейм-разработчиков Games Cup, проводимый в 2019 году совместно со «ВКонтакте».

Алексей Кашеваров отметил, что главная сложность развития в индустрии игр в начале карьеры — отсутствие денег для быстрого результата.

«Большинство игр сейчас создается на системах Android и iOS. Запуск игр на этих платформах имеет очень высокий порог входа, в том числе, требует больших маркетинговых денег. И многие разработчики и студии не могут быстро получить результат. Мы же хотим дать такую возможность. Мало кто об этом задумывался, но за прошлый год мы вложили в своих гейм-разработчиков 3,2 миллиарда рублей», — отметил Кашеваров.

По словам директора по развитию бизнеса сети, компания второй год проводит турнир, чтобы помочь молодым разработчикам и студиям увеличить трафик существующих проектов или просто попробовать себя в играх. Эксперимент, по его мнению, удался:

«В прошлом году мы увидели позитивный фидбэк. К нам пришло порядка 130 заявок. Треть спустя год осталась на рынке, какие-то игры ещё разрабатываются, какие-то уже функционируют. Хотя отслеживать сложно, но мы стараемся».

В этом году к турниру добавится новая номинация — за внедрение социальных механик.

«Мы все же социальная сеть и хотим мотивировать людей на эксперименты с нашими механиками, которые могут приносить до 20% вирального трафика», — сказал Кашеваров.

Турнир Games Cup для разработчиков мобильных игр запустился в мае 2019 года. Первый этап — прием заявок, — продлится до 27 сентября 2019 года, а победителей объявят 11 октября. Среди призов для студий и разработчиков — денежные гранты на развитие проектов до 600 тысяч рублей и особые условия для продвижения игр.

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Конференция White Nights — ежегодное бизнес-мероприятие в Санкт-Петербурге, посвященное индустрии разработки игр. Около двух тысяч специалистов собрались в выставочном комплексе Ленэкспо, чтобы обсудить актуальные проблемы игрового рынка и поделиться профессиональным опытом.

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