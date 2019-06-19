В регионах Казахстана планируют построить оптово-распределительные центры

Нур-Султан, , 12:41 — REGNUM Во всех регионах Казахстана построят оптово-распределительные центры для сдерживания цен на продовольственные товары. Об этом 19 июня заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов, сообщает издание BNews.

По его словам, оптово-распределительные центры предоставляют полный спектр услуг по закупу, хранению, упаковке, сбыту и транспортировке продуктов питания.

Министр добавил, что подобные центры позволят покупать продукцию напрямую у производителей или импортировать товары без посредников. В настоящее время строительные работы ведутся во всех регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта министр национальной экономики республики Руслан Даленов заявил, что министерство национальной экономики Казахстана планирует внедрить публичный мониторинг цен на продукты, который позволит покупателям отслеживать стоимость товаров в различных магазинах.