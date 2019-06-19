Госдума приняла закон о выплате 450 тыс. рублей на ипотеку многодетным

Москва, , 12:32 — REGNUM Закон, устанавливающий дополнительные меры господдержки семей с тремя и более детьми, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Закон исполняет поручение президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Так, многодетные семьи, оформившие ипотечный кредит, смогут получить дополнительную выплату из бюджета на его погашение. Сумма такой выплаты составляет 450 тыс. рублей.

Между тем получить такую выплату смогут не все граждане. Так, претендовать на господдержку смогут семьи, в которых с 1 января 2019 года и по 31 декабря 2022 года появился третий или последующий ребёнок. Обратиться к государству за выплатой из федерального бюджета смогут те многодетные семьи, которые оформили ипотечный кредит до 1 июля 2023 года. Условия и правила обращения за выплатой определит правительство.

Вместе с тем в ходе дискуссии парламентарии от КПРФ настаивали на том, чтобы закон был бессрочным.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы также прописал, что воспользоваться такой мерой поддержки граждане смогут только один раз.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что закон будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года, что «позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году».

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