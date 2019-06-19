В Кении предложили национализировать авиакомпанию «Кенийские авиалинии»

Найроби, , 12:33 — REGNUM На заседании парламентского комитета Кении, прошедшего 18 июня, было внесено предложение о национализации терпящей убытки авиакомпании «Кенийские авиалинии» в рамках программы мер по выводу авиаперевозчика из кризиса, передает информационное агентство Reuters.

Помимо этого представители парламентского комитета предложили учредить авиационную холдинговую компанию с четырьмя дочерними компаниями, одной из которых будут «Кенийские авиалинии», другой — Международный аэропорт имени Джомо Кеньятты.

Напомним, авиакомпания «Кенийские авиалинии» на 48,9% принадлежит государству, 7,8% владеет Air France-KLM. Самой авиакомпании принадлежат 49% танзанийского авиаперевозчика Precision Air.

В настоящее время компания «Кенийские авиалинии» несёт убытки. В 2017 году руководство авиакомпании реструктурировало долг в размере двух миллиардов долларов США и открыло новые маршруты, чтобы вновь сделать «Кенийские авиалинии» прибыльными.