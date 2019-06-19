Среда, 19 Июня 2019 года
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Южнокорейская компания AJU построит заводы по производству свай в Камбодже

Экономика

Два завода появятся в районе Понхеа Лю

Пномпень, 19 июня 2019, 12:26 — REGNUM  Южнокорейская компания AJU выходит на рынок бетонных свай Камбоджи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 17 июня состоялась церемония закладки фундамента завода по производству 120 тыс. тонных свай и круглых/квадратных столбов электропередач в районе Понхеа Лю (Ponhea Leu) провинции Кандаль, что располагается в 30 км от международного аэропорта Пномпеня.

Известно, что на территории общей площадью 72 579 кв. м. будут построены два завода по производству и офисные здания.

По предварительным данным, строительство заводов будет завершено к началу 2020 года, а производство бетонных свай и столбов начнется после проверки оборудования.

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