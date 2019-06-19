Названа самая популярная модель авто на Украине

Киев, , 12:24 — REGNUM Автомобиль японской компании Toyota RAV4 стал самым популярным среди украинских автолюбителей в мае 2019 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

За месяц на Украине было продано 550 единиц Toyota RAV4. Таким образом, эта модель стала лидером продаж. По сравнению с маем 2018 года объём реализации данного автомобиля вырос в 2,7 раза.

Второе место занимает спортивно-утилитарная французская модель Renault Duster. Её предпочли 378 украинских автолюбителя. Здесь мы наблюдаем рост в 52% по сравнению с прошлым годом.

Тройку лидеров украинского авторынка замыкает южнокорейский автомобиль KIA Sportage. За месяц его приобрели 322 покупателя, что на 93% больше прошлогоднего уровня продаж.

Также на Украине популярны седан Renault Logan (299 ед.) и хэтчбек Sandero (199 ед.).

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