Казахстан и Киргизия могут подписать в июне соглашение о поставках бензина

Бишкек, , 12:17 — REGNUM Соглашение между Киргизией и Казахстаном о беспошлинном импорте бензина может быть подписано до 23 июня 2019 года. Об этом 19 июня сообщил заместитель председателя правительства Киргизии Замирбек Аскаров, сообщает издание 24.kg.

По его словам, переговоры рабочей группы, созданной для обсуждения поставок казахстанского бензина, в настоящее время находятся на финальном этапе.

«Ожидаем, что на этой неделе соглашение будет подписано. Мы ведем переговоры о том, чтобы только по железной дороге возить», — добавил Аскаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в ассоциации нефтетрейдеров Киргизии заявили, что длительные переговоры с Казахстаном по поставкам бензина могут привести к тому, что Бишкек останется без казахстанского бензина. За время переговоров Нур-Султан согласовал вопрос о поставках топлива в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.