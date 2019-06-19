Екатеринбург снова теряет шанс получить вторую линию метрополитена

Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM Екатеринбург может не получить федеральное финансирование на строительство второй линии метрополитена. Об этом говорится в письме, которое министр транспорта России Евгения Дитриха председателю правительства России Дмитрию Медведеву.

«Министерство транспорта Российской Федерации считает принятие решения о выделении средств на проектирование второй линии метрополитена в г. Екатеринбурге преждевременным», — говорится в письме, которое опубликовано издание ЕАН.

По мнению министра, сейчас пассажиропоток екатеринбургской «подземки» снижается, а мероприятия, связанные с проектированием второй ветки, не предложили. Кроме того, Минфин России не поддержал выделение средств из федерального бюджета на вторую ветку екатеринбургского метрополитена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о создании второй ветки метро является в городе одним из актуальных. На сегодняшний день есть лишь одна ветка, и та построена не до конца. Так и не появилось станции «Уктусские горы», замороженной является станция «Бажовская.». Сейчас метро Екатеринбурга состоит из девяти работающих станций.

Ранее не исключалось, что федеральное финансирование город получит к чемпионату мира по футболу. Теперь надежды на то, что это произойдёт к 300-летию города, которое будет отмечаться в 2023 году. Но пока эта надежда не подкреплена реальными делами со стороны Москвы.