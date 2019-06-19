Заседания стран ОПЕК+ могут состояться в начале июля

Вена, , 12:06 — REGNUM Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) и не входящие в эту организацию страны обсудят в начале июля в столице Австрии Вене уровни добычи нефти на второе полугодие, сообщает 19 июня пресс-служба ОПЕК.

Так, 1 июля планируется провести встречу стран ОПЕК, а 2 июля — стран, не входящих в организацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Саудовская Аравии Халид аль-Фалих заявил, что встреча ОПЕК, возможно, будет перенесена на начало июля. Первоначальный план предполагал проведение встречи 25 июня.

По его словам, он рассчитывает на соглашение между членами ОПЕК касательно продления ограничения на добычу нефти.

Ранее участники сделки ОПЕК+ договорились постепенно сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года. Россия обязалась поэтапно сократить добычу на 2%, то есть примерно на 228 тыс. баррелей в сутки.

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