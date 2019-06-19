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Запасов воды в Крыму хватит до конца года

Экономика

На госпредприятии «Вода Крыма» заверяют, что опасаться нечего

Запасов воды в Крыму хватит до конца года
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 19 июня 2019, 12:00 — REGNUM  Запасов воды в крымских водохранилищах хватит до конца 2019 года. Об этом 19 июня на пресс-конференции в Симферополе заявил генеральный директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Уровень воды во всех водохранилищах не ниже прошлогодних показателей. Никаких опасений, что что-то может закончиться до 31 декабря 2019 года, нет. А там начнутся дожди, и будут новые притоки», — отметил Баженов.

Он также напомнил, что на полуострове — 23 водохранилища, из них 15 — естественного стока и восемь наливных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что российский полуостров не нуждается в возобновлении поставок воды с территории Украины, ведь спустя пять лет после перекрытия Северо-Крымского канала сельское хозяйство республики приспособилось к жизни без неё.

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