В России добыли более 2,2 млн тонн рыбы и морепродуктов с начала 2019 года

Москва, , 11:59 — REGNUM Объём добычи водных биоресурсов российскими рыбопромышленными организациями с начала этого года составил 2,22 млн тонн, что на 0,8% меньше уровня в сопоставимом периоде прошлого года, сообщает 19 июня пресс-служба Росрыболовства.

Максимальный объём вылова обеспечили рыбаки Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна — 1,56 млн тонн. Из них на минтай приходится 1,15 млн тонн, тихоокеанскую сельдь — 106 тыс. тонн, треску — 89 тыс. тонн.

Предприятия Северного рыбохозяйственного бассейна добыли 246,5 тыс. тонн, Западного — 55 тыс. тонн, Азово-Черноморского — 35 тыс. тонн, Волжско-Каспийского — 31 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбопромышленники нарастили вылов на 2,4% к показателю прошлого года — добыто 281,6 тыс. тонн.

Читайте также: Россия наращивает вылов рыбы за пределами национальных вод