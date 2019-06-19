В Джакарте открылся офис корейской корпорации заграничной инфраструктуры

Джакарта, , 12:12 — REGNUM Южная Корея открыла офис корпорации заграничной инфраструктуры и городского развития в Джакарте, сообщает Antaranews.

«С открытием офиса в Джакарте я надеюсь, что экономическое сотрудничество между нашими странами, особенно в инфраструктурном секторе, ускорится и умножится», — заявил посол Южной Кореи в Индонезии Ким Чанг-Бом на церемонии открытия офиса корейской корпорации заграничной инфраструктуры и городского развития.

Известно, что организация будет работать в Индонезии в качестве посредника, координатора и инвестора в проекте государственно-частного партнерства на местном и глобальном уровне.

Со своей стороны правительство Индонезии приветствовало открытие офиса корейской корпорации и выразило надежду на взаимовыгодную схему сотрудничества, особенно в отношении инвестиций и финансирования в области развития инфраструктуры в Индонезии.

«Индонезия в настоящее время активно развивает инфраструктуру, и нам нужно много средств. Это та возможность, которую они предлагают. На мой взгляд, ей следует воспользоваться», — заявил помощник заместителя по финансированию жилищного строительства, землепользования и инфраструктуры министерства по координации экономики Индонезии Бастари Панджи Индра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД Индонезии и Южной Кореи обсудили проблему денуклеаризации Корейского полуострова.

Читайте также: Индонезия и Южная Корея обсудили ситуацию на Корейском полуострове