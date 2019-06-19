Иркутский спикер раскрыл «секрет» получения зарплаты в 80 тысяч медиками

Иркутск, , 12:04 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол в ходе сегодняшней сессии областного парламента поднял одну из самых острых проблем, существующую в медицинской сфере многих сибирских регионов. Речь идёт об эффективности передачи здравоохранения с муниципального на региональный уровень. Спикер считает, что в Приангарье не решены базовые проблемы медицинского обеспечения, хотя запуск национальных проектов предполагал обратное. Также он раскрыл «секрет» зарплаты в 80 тысяч рублей у медработников. Подробности сообщает официальный сайт Иркутского Законодательного собрания.

По оценке Сергея Сокола, в Иркутской области врачи и медицинский персонал работают зачастую в недопустимых условиях: проблема с оснащением медицинских учреждений остро стоит даже в таких крупных городах, как Усть-Илимск, в отдаленных сельских территориях ФАПы в удручающем состоянии.

«Существует острая потребность в квалифицированных кадрах. Почти 25% от всех недостающих кадров приходится на сферу здравоохранения и социальных услуг. Поликлиникам и больницам не хватает 3 тысячи медицинских сотрудников высшего и среднего звена», — подчеркнул иркутский спикер.

Сергей Сокол также напомнил о словах регионального министра здравоохранения о зарплатах врачей в 80 тысяч рублей.

«Мы проверили, оказалось — это получает человек, работая на три ставки! В итоге врач вынужден приходить к пациентам, даже если болен сам или очень устал. Это недопустимо», — считает Сергей Сокол.

Он заявил, что иркутские парламентарии будут настаивать на увеличении финансирования регионального здравоохранения и поддержке медицинских кадров, студентов.

Напомним, аналогичная ситуация с медицинскими кадрами сложилась и в Алтайском крае. В интервью ИА REGNUM кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин отметил, что, на весь Змеиногорск и Змеиногорский район работают один хирург и один терапевт, примерно так же обстоит ситуация с медицинскими кадрами в других муниципалитетах края. По его мнению, так происходит потому, что в погоне за обновлением материально-технической базы в России забыли о ключевой фигуре здравоохранения — враче.

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