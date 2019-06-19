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Юань существенно укрепился до отметки 6,8893 за доллар США

Экономика

Рост составил 49 базисных пунктов

Юань существенно укрепился до отметки 6,8893 за доллар США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Доллар. Юань

Пекин, 19 июня 2019, 11:56 — REGNUM  Центральный паритетный курс китайской валюты укрепился на 49 базисных пунктов до отметки 6,8893 юаня за доллар США, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

При этом, в течение нескольких последних дней наблюдалось незначительное, но устойчивое ослабление юаня к доллару. В то же время на протяжение последних недель было зафиксировано серьезное падение курса юаня к американской валюте.

Ряд экспертов списывают это на желание Китая дать ассиметричный ответ на торговые войны, развязанные против него со стороны США.

Читайте ранее в этом сюжете: Валюта КНР медленно, но верно подбирается к отметке 6,9 юаня за доллар США

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